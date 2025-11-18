Avignon et deux autres grands festivals coproduisent une pièce

Keystone-SDA

Les festivals de théâtre d'Avignon, d'Edimbourg et le Holland Festival vont pour la première fois, en 2026, proposer une pièce coproduite, mise en scène par l'artiste brésilienne Christiane Jatahy, avec l'acteur Wagner Moura parmi les interprètes.

(Keystone-ATS) C’est la première fois «depuis leur création, il y a 79 ans», que le Edinburgh International Festival, le Festival d’Avignon (les deux plus célèbres manifestations de théâtre au monde) et le Holland Festival «s’unissent», ont annoncé les trois institutions mardi.

Cela «marque le début d’un partenariat historique pour célébrer leur 80e anniversaire en 2027», ajoutent ces trois organisations, sans en préciser davantage.

Intitulée «Un procès – après l’ennemi du peuple», la coproduction revisite la pièce du dramaturge norvégien Henrik Ibsen «Un ennemi du peuple» (1882), «la transformant en drame judiciaire sur fond d’enjeux écologiques et politiques», précisent-ils. Elle aura pour cadre «une salle d’audience où le public du théâtre devient lui-même membre du jury».

La metteuse en scène Christiane Jatahy, également réalisatrice, a régulièrement été invitée par ces trois institutions. Par exemple en 2024 au Edinburgh International Festival, avec «After the Silence», qui explorait le racisme structurel et l’héritage de l’esclavage dans son pays.

Également en juillet 2019 à Avignon, où son spectacle «O Agora que demora» («Le présent qui déborde»), qui dénonçait la «campagne de criminalisation» des artistes dans son pays, alors dirigé par Jair Bolsonaro, avait reçu une ovation debout.

Un nouveau langage

Son travail abolit les frontières entre les genres, inventant un nouveau langage entre performance, scène et vidéo. Elle avait par exemple déconstruit «Macbeth» de Shakespeare, en mixant la pièce à des films et en plongeant le spectateur équipé d’oreillettes dans un bain d’images.

Wagner Moura est l’un des visages les plus connus du cinéma brésilien grâce à ses collaborations internationales, notamment la série «Narcos» où il campait le trafiquant de drogue Pablo Escobar.

La pièce coproduite sera présentée lors des trois festivals à l’été 2026.

Créés en 1947, «au sortir de la Seconde Guerre mondiale», ces trois festivals, «fondés indépendamment les uns des autres», sont cependant «portés par une même vision: celle que l’art possède le pouvoir unique d’unir les cultures et d’offrir un langage commun dans un monde fragmenté», font-ils valoir.