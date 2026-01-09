La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Bénéfice annuel de 26 milliards pour la BNS

Keystone-SDA

La Banque nationale suisse (BNS) a profité de la plus-value sur ses positions en or pour soigner son bénéfice, qui a atteint environ 26 milliards de francs l'année dernière. Les cantons et la Confédération devraient recevoir une distribution de 4 milliards.

1 minute
1 minute

(Keystone-ATS) Les positions en monnaies étrangères ont entraîné une perte de 9 milliards de francs, alors que le stock d’or a permis à la banque centrale helvétique d’engranger 36,3 milliards, précise vendredi l’institut d’émission sur la base de chiffres provisoires. Les positions en francs ont essuyé un débours de 0,9 milliard.

En 2024, le bénéfice de la BNS avait atteint 80,7 milliards de francs. L’institut d’émission procédera au versement d’un dividende de 15 francs par action, ce qui correspond au montant maximal prévu par la loi.

La publication du rapport détaillé sur l’exercice 2025 comportant les chiffres définitifs interviendra le 17 mars prochain.

