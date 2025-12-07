Bénin: l’armée a repris le contrôle, selon l’entourage du président

Keystone-SDA

Le président béninois Patrice Talon est en sécurité et l'armée reprend le contrôle, a annoncé dimanche à l'AFP l'entourage du chef de l'Etat. Des militaires avaient annoncé plus tôt dans la matinée sa destitution à la télévision publique.

(Keystone-ATS) «Il s’agit d’un groupuscule de personne qui ont uniquement la télévision. L’armée régulière reprend le contrôle. La ville (la capitale Cotonou) et le pays sont totalement sécurisés, le président et sa famille aussi», a dit à l’AFP une source militaire dans l’entourage de M. Talon.

Tôt dimanche matin, des militaires béninois avaient annoncé sur la télévision publique avoir «démis de ses fonctions» le président Talon, qui devait passer la main en avril prochain après dix ans au pouvoir.

Ce groupe de militaires, qui se proclame «le Comité militaire pour la refondation (CMR)», «réuni dimanche 7 décembre 2025, a délibéré et décidé ce qui suit: M. Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République», avaient précisé ces militaires.

L’ambassade de France avait rapporté sur X que «des coups de feu ont été signalés à Camp Guezo, a proximité du domicile du président de la République», à Cotonou.