Baisse de coûts pour les réseaux thermiques structurants en 2026

Keystone-SDA

Certains coûts liés aux réseaux thermiques structurants des Services industriels de Genève (SIG) vont diminuer en 2026. Les tarifs de la chaleur vont baisser de 0,5 centime le kilowattheure à un tarif moyen de 17,3 cts/kWh et les frais de raccordement pour les petites installations de 30%.

1 minute

(Keystone-ATS) Les tarifs du froid restent inchangés à 21,9 cts/kwH, alors que la commission ad hoc voulait qu’ils baissent aussi, a indiqué mercredi après-midi devant les médias la conseillère d’Etat Delphine Bachmann, en charge du Département de l’emploi, de l’économie et de l’énergie (DEE). Le gouvernement genevois a approuvé dans la matinée les tarifs proposés par les SIG.

Ces tarifs ont reçu un préavis favorable de la commission consultative sur les réseaux thermiques structurants et du surveillant fédéral des prix, a précisé la magistrate. Ceux de 2025 avaient été critiqués par les partis de droite qui demandaient leur révision, conformément aux recommandations de la surveillance des prix.

Ces tarifs doivent permettre de poursuivre les investissements pour développer des infrastructures de chauffage et de rafraîchissement à partir d’énergies renouvelables locales. La baisse des frais de raccordement l’an prochain vise par ailleurs à faciliter l’accès volontaire à cette énergie, selon le gouvernement.