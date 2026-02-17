Bayer paie gros pour clore ses contentieux aux États-Unis

Keystone-SDA

Monsanto, filiale du géant allemand de l'agrochimie Bayer, a fait part d'un accord pouvant atteindre 7,25 milliards de dollars en vue de régler les plaintes aux Etats-Unis concernant le Roundup, son herbicide au glyphosate accusé d'être cancérigène.

2 minutes

(Keystone-ATS) Ces paiements pourront être versés sur les 21 prochaines années, ce qui offrira «une plus grande certitude financière» au groupe, a indiqué mardi Monsanto. L’accord collectif concerne «les plaintes en cours et futures».

Le document, qui doit encore être approuvé par le tribunal de Saint-Louis, dans le Missouri, offre à Bayer une porte de sortie face à l’avalanche de procès liés au Roundup.

Le groupe de Leverkusen va en conséquence augmenter de 4 milliards d’euros, à 11,8 milliards, son enveloppe de provisions, déjà volumineuse, pour les litiges visant ce produit.

A base de glyphosate, il est accusé de favoriser le développement de lymphomes non hodgkinien (LNH), une forme de cancer.

Ces mesures sont prises «uniquement pour contenir les litiges» et les accords conclus avec les plaignants «ne comportent aucune reconnaissance de responsabilité ou de faute», précise le groupe dans un communiqué.

Depuis le rachat de Monsanto en 2018, Bayer a déjà dû débourser plus de 10 milliards de dollars en poursuites judiciaires.

L’an dernier, Bayer a publiquement douté de l’avenir commercial du désherbant en raison des procès, tout en espérant que la Cour suprême américaine puisse trancher en sa faveur.

En janvier, la juridiction suprême américaine a accepté d’examiner un recours du géant allemand de l’agrochimie sur la recevabilité de plaintes, avec une décision rendue d’ici fin juin.

L’accord annoncé aujourd’hui et le pourvoi devant la Cour suprême sont des étapes «indépendamment nécessaires» et «qui se renforcent mutuellement», ajoute le groupe.

A la Bourse de Francfort, l’action Bayer a bondi avant la clôture, grappillant 7,35% sur la journée.