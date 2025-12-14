La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Berlin: début de la rencontre entre Zelensky et des responsables US

La rencontre à Berlin entre Volodymyr Zelensky et les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, aux côtés du chancelier allemand Friedrich Merz, a débuté dimanche, en pleins échanges diplomatiques pour trouver une issue à la guerre en Ukraine.

(Keystone-ATS) Dans un message sur Facebook, le président ukrainien a publié des images le montrant serrer la main de Steve Witkoff et de Jared Kushner et d’autres montrant des responsables américains, ukrainiens et allemands, dont M. Merz, assis autour d’une table.

