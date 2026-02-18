Bienne: un crédit de 200’000 francs pour acquérir des oeuvres d’art

Keystone-SDA

Le Conseil municipal de Bienne (BE) a accepté un crédit d'engagement de 200'000 francs pour les années 2026 et 2027 afin d'acquérir des oeuvres d'art. Celles-ci viendront enrichir la collection municipale des arts visuels.

(Keystone-ATS) Ce crédit permettra d’acheter des oeuvres récentes d’artistes émergents ou établis qui vivent et travaillent à Bienne ou qui en sont originaires, indique mercredi la Municipalité dans un communiqué.

La Collection des arts visuels de la ville de Bienne constitue un aperçu important de la diversité et de la qualité de la création contemporaine.