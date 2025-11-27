Bienne: un homme agressé finit sur les voies à la gare de Bienne

Keystone-SDA

Un homme a été frappé et blessé par un inconnu mercredi soir à la gare de Bienne. Blessé, il s'est retrouvé sur les voies avant de pouvoir remonter, alors que son agresseur a pris la fuite.

(Keystone-ATS) Selon les premiers éléments, le malheureux a tout d’abord été abordé par un homme, accompagné d’une jeune femme, alors qu’il se trouvait dans un bus à Bienne. Il est ensuite descendu du véhicule pour entrer dans la gare, indique jeudi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

L’homme qui l’avait abordé l’a alors soudainement frappé au visage à plusieurs reprises sur le quai de la voie 5. Il a continué de frapper le malheureux lorsqu’il s’est retrouvé à terre.

La victime a ensuite chuté sur les voies, mais a pu remonter sur le quai par ses propres moyens. Un passant a pris en charge le blessé avant l’arrivée des secours, qui l’ont conduit à l’hôpital en ambulance. L’incident s’est produit vers 22h55.

Quant à l’auteur et à son accompagnante, ils ont pris la fuite à pied dans une direction inconnue. La police lance un appel à témoins.

Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public régional Jura bernois-Seeland.