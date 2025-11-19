Bienne: utilisation provisoire de la Gurzelen prolongée

Keystone-SDA

Le Conseil municipal de Bienne a décidé de prolonger l'utilisation provisoire de l'ancien stade de la Gurzelen. L'organisation Terrain Gurzelen pourra continuer d'utiliser les lieux jusqu'à fin juin 2029.

(Keystone-ATS) L’exécutif biennois se laisse donc du temps pour élaborer un programme visant à mettre à disposition les terrains situés dans le périmètre de l’ancien stade, indique-t-il mercredi dans un communiqué.

Cette décision garantit à l’association une sécurité de planification pour ses activités pour plusieurs années. En parallèle, elle permet au Département de l’urbanisme de se consacrer en priorité à l’avenir du site de l’hôpital de Beaumont.

Le stade a cessé d’accueillir des matchs de football en 2016 après la mise en service de la Tissot Arena. En 2017, l’association Terrain Gurzelen a repris la gestion du terrain et de ses abords pour y réaliser des projets socioculturels.