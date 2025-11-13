Blue Origin parvient à récupérer le propulseur de sa grande fusée

Keystone-SDA

Blue Origin, l'entreprise spatiale du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, a réussi jeudi à récupérer le propulseur de sa fusée New Glenn après son lancement. Il s'agit d'une avancée majeure pour la société américaine qui ambitionne de rivaliser avec SpaceX d'Elon Musk.

(Keystone-ATS) «C’est un jour historique pour Blue Origin», s’est émue sa vice-présidente Ariane Cornell lors d’une retransmission vidéo.

Après le décollage de la fusée de Cap Canaveral en Floride, l’entreprise a réussi à faire atterrir le premier étage, ou propulseur, de manière contrôlée sur une barge en mer, sous un tonnerre d’applaudissements et de cris de joie de ses employés.

La manoeuvre, extrêmement complexe pour une fusée de cette taille, n’était tentée que pour la deuxième fois par l’entreprise et n’avait été jusqu’ici réussie que par sa grande rivale SpaceX.

«Bon sang, c’était formidable!», s’est empressé de saluer sur le réseau social X Jared Isaacman, un proche d’Elon Musk que le président américain Donald Trump souhaite voir à la tête de la NASA.