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BMW: le bénéfice net chute de 23% au premier trimestre

Keystone-SDA

Le constructeur allemand de voitures BMW a vu son bénéfice net chuter de 23,1% au premier trimestre sur un an, à 1,672 milliard d'euros (à peine moins en francs), les droits de douane imposés par les Etats-Unis sur les véhicules européens ayant pesé sur ses marges.

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(Keystone-ATS) «Les taxes supplémentaires ont entraîné une réduction de 1,25 point de pourcentage de la marge EBIT» (résultat opérationnel), a indiqué le groupe dans un communiqué, «un impact nettement plus important» qu’un an plus tôt, «où seuls les droits d’importation de l’UE s’appliquaient aux véhicules électriques à batterie en provenance de Chine».

Les importations de voitures européennes aux Etats-Unis sont soumises à un droit de douane de 15% en vertu d’un accord avec l’Union européenne, partiellement mis en oeuvre, qui avait été dévoilé en juillet l’an dernier.

Au premier trimestre cette année, le bénéfice opérationnel de BMW s’est établi à un niveau supérieur au consensus des analystes de la plateforme Factset, qui tablaient sur 1,495 milliard seulement.

Pour expliquer la chute des profits, le géant de l’automobile a également cité la «compétition féroce particulièrement en Chine», qui a pesé sur les prix de vente et les volumes.

Sur le marché chinois, où les groupes automobiles européens sont confrontés à des constructeurs locaux très en avance technologiquement, BMW a enregistré au premier trimestre une baisse de 10% de ses livraisons de véhicules.

Il s’en est cependant mieux sorti que ses concurrents en crise Volkswagen (-14,8%) et Mercedes (-27%).

Le groupe de Munich, qui inclut les marques BMW, Mini et Rolls-Royce, a livré de janvier à mars près de 566’000 véhicules dans le monde, un total en repli de 3,5% sur un an.

Les livraisons de véhicules électriques ont reculé de 20%, mais les nouvelles commandes pour ce type de voitures ont grimpé de 40% au premier trimestre en Europe, seule région en croissance pour le groupe.

La marge Ebit du segment automobile du groupe, le plus important, est ressortie à 5%, se situant au milieu de la fourchette attendue par BMW en 2026 (entre 4 et 6%) mais chutant d’1,9 point.

BMW a confirmé ses objectifs pour l’année 2026, tout en indiquant que ses performances pourraient fluctuer «à cause de changements des conditions politiques et macroéconomiques».

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