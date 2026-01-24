Bombardements russes sur Kharkiv et Kiev: un mort et 27 blessés

Keystone-SDA

D'importants bombardements russes sur l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi ont fait au moins un mort et 27 blessés à Kiev et Kharkiv, dans le nord-est, ont rapporté les autorités locales.

2 minutes

(Keystone-ATS) Tout le territoire ukrainien s’est retrouvé pendant la nuit sous alerte aux frappes aériennes, les autorités militaires de la capitale avertissant notamment de la menace de drones et de missiles balistiques.

A Kiev, des dégâts ont été constatés dans cinq quartiers, provoquant des incendies et brisant les fenêtres d’une clinique privée ainsi que d’une maison d’habitation, selon le maire Vitali Klitschko.

«Un mort et quatre blessés ont été recensés. Trois blessés ont été hospitalisés», a-t-il précisé sur le réseau social Telegram, évoquant des perturbations dans les fournitures de chauffage et d’eau dans certains quartiers périphériques malgré des températures sous les -10 degrés Celsius.

En périphérie de Kiev, l’attaque a fait quatre blessés supplémentaires, dont deux ont été hospitalisés, selon les autorités militaires locales.

A Kharkiv, le maire Igor Terekhov a fait état d’une attaque aux drones de fabrication iranienne Shahed endommageant plusieurs immeubles résidentiels ainsi qu’un hébergement pour déplacés, un hôpital et une maternité de cette grande ville proche de la frontière russe. «Kharkiv a enduré une attaque massive pendant presque deux heures et demie. L’ennemi a attaqué la ville avec 25 Shaheds», a-t-il déclaré sur Telegram, faisant état de 19 blessés.

Négociations à Abou Dhabi

Ces bombardements ont eu lieu alors que des négociateurs russes, ukrainiens et américains ont discuté vendredi à Abou Dhabi, pour la première fois sous ce format, des conditions pour mettre fin à quatre années de guerre.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l’épineuse question des territoires reste le principal point de blocage dans ces négociations qui doivent se poursuivre samedi.

Ces pourparlers s’inscrivent dans un contexte difficile pour l’Ukraine, dont le réseau énergétique a été sévèrement mis à mal par une série de frappes russes, provoquant des coupures d’électricité et de chauffage d’ampleur par des températures glaciales, notamment à Kiev.

Sur le front, les troupes ukrainiennes sont sur le recul depuis près de deux ans face à un adversaire plus nombreux et mieux armé, Kiev dépendant en grande partie du soutien financier et militaire occidental.