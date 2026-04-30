Britney Spears inculpée pour conduite sous emprise en Californie

Keystone-SDA

La chanteuse américaine Britney Spears a été inculpée jeudi pour conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants, a annoncé le procureur du comté de Ventura. Elle avait déjà été arrêtée il y a près de deux mois sur une route près de son domicile en Californie.

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(Keystone-ATS) La plainte déposée par le parquet ne précise pas quel type de drogue la chanteuse avait dans le sang. Une audience est prévue lundi dans cette affaire, dans un tribunal du comté de Ventura, voisin de celui de Los Angeles.

Mais Britney Spears «n’est pas tenue d’être présente» et pourrait simplement être représentée par un avocat, car il s’agit d’une «infraction mineure», a précisé le parquet dans un communiqué.

Agée de 44 ans, l’interprète de «…Baby One More Time» et «Oops!… I Did It Again» avait été interpellée dans la soirée du 4 mars, avant d’être brièvement placée en détention puis relâchée le matin suivant.

Un de ses représentants avait alors qualifié l’épisode d'»incident malheureux et totalement inexcusable». Dans les semaines suivantes, la chanteuse avait entamé de son plein gré une cure de désintoxication.

Accord possible

Lors de l’audience à venir lundi, le bureau du procureur compte proposer une procédure de plaider coupable à la chanteuse, classique pour les affaires sans accident, impliquant un faible taux d’alcoolémie, lors de laquelle les prévenus s’engagent dans une cure de désintoxication.

Ce type d’accord implique en général une mise à l’épreuve, le suivi d’un cours sur la conduite en état d’ivresse et une amende, a ajouté le parquet.

Britney Spears, qui a régné sur la planète musique dans les années 2000, a eu une vie mouvementée, sur laquelle elle est revenue dans son autobiographie, «La Femme en moi», publié en octobre 2023.

«J’aimais boire, mais je n’ai jamais perdu le contrôle», y écrit-elle, en reconnaissant aussi avoir pris de l’Adderall, un médicament prescrit pour le traitement de troubles de l’attention et qui appartient à la famille des amphétamines.

Après sa descente aux enfers en 2007, la chanteuse avait été placée sous la tutelle de son père Jamie Spears, qui contrôlait son argent et sa vie privée, alors même qu’elle enchaînait les concerts à Las Vegas.

Poussée par ses fans, rassemblés sous le slogan «Free Britney», la vedette a fini par se rebeller et la justice américaine a cassé cette tutelle en 2021.