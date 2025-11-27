Budget 2026 de la Ville de Delémont proche de l’équilibre

Keystone-SDA

Le budget 2026 de la Ville de Delémont présente un déficit de 188’700 francs, un résultat en amélioration par rapport au budget 2025 qui affichait un excédent des charges de 466'851 francs. Ce résultat prévisionnel continue d’intégrer le paquet de mesures d’économies qui se monte à 1,9 million de francs

(Keystone-ATS) Pour le Conseil communal, le résultat du budget 2026 confirme la stabilisation progressive des finances. Avec des investissements de 14 millions de francs, la ville entend poursuivre la modernisation de son administration et préparer les défis futurs. Ce montant doit aussi permettre de renforcer l’attractivité et la qualité de vie de la capitale jurassienne, souligne la municipalité.

Le Conseil communal relève que le contexte économique demeure compliqué avec une croissance mondiale faible et des tensions internationales. Il souligne que les recettes fiscales prévues pour 2026 ne doivent pas être interprétées comme une tendance durable, mais comme la photographie d’une conjoncture favorable.

Prudence de mise

Face à ces incertitudes, l’exécutif delémontain privilégie une gestion réaliste et prudente. Il estime que les réformes menées ces dernières années ont permis de poser des bases solides, mais que celles-ci doivent encore être consolidées.

Depuis maintenant plusieurs années, la Ville de Delémont a entrepris un redressement de ses finances. Les déficits structurels identifiés en 2022 ont conduit à la mise en oeuvre d’un plan d’assainissement graduel. Pour le Conseil communal, ce cheminement a permis de retrouver une maîtrise effective des charges, tout en préservant la qualité et la proximité des prestations à la population.