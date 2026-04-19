La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Bulgarie: victoire de l’ex-président Radev et conservateurs battus

Keystone-SDA

La coalition Bulgarie démocratique de l'ex-président Roumen Radev est arrivée en tête des législatives dimanche avec 38% des voix, selon des sondages publiés à la sortie des urnes. Les conservateurs (GERB) sont arrivés en seconde position avec 16% des suffrages.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les libéraux du PP-DB obtiennent eux 14% des voix. Ce résultat rebat les cartes pour former un gouvernement dans ce pays des Balkans qui votait pour la huitième fois en cinq ans, même si M. Radev n’a pas encore désigné de partenaire pour former une coalition.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision