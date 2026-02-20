La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Busswil (BE): un homme renversé par une voiture grièvement blessé

Keystone-SDA

Un automobiliste a renversé un piéton vendredi matin à Busswil, près de Lyss (BE). La victime, grièvement blessée, a été emmenée en ambulance à l'hôpital.

(Keystone-ATS) L’accident s’est produit vers 06h00 «au niveau d’un passage pour piétons», indique la police cantonale bernoise dans un communiqué. Selon les premiers éléments, le malheureux traversait la route lorsqu’il a été percuté par une voiture. Des tiers ont fourni les premiers soins au blessé jusqu’à l’arrivée des secours.

Le tronçon de route concerné a été fermé à la circulation pendant environ trois heures. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête afin d’évaluer les causes et les circonstances de l’accident.

