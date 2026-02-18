Carnaval de Rio: l’hommage à Lula finit dernier

Accumulant polémiques et menaces judiciaires, le défilé du carnaval de Rio de Janeiro rendant hommage au président brésilien de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a fini mercredi dernier. L'école de samba ayant choisi ce thème est reléguée en deuxième division.

(Keystone-ATS) En lice parmi les douze principales formations de samba de Rio, Academicos de Niteroi avait voulu frapper fort en dédiant son spectacle à Lula. Mais, avant même le défilé qui s’est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi, ce choix a provoqué une vive controverse: la droite dénonçait un acte de campagne déguisée au bénéfice du président de 80 ans, de retour au pouvoir depuis 2023 et candidat au scrutin d’octobre prochain.

Le spectacle n’a pas non plus été du goût des jurés, qui jugent la performance sur des critères techniques et esthétiques. Ils ont décerné mercredi la plus mauvaise note à la formation de Niteroi, ville voisine de Rio. Conséquence: l’école de samba est reléguée en deuxième division de cette compétition organisée comme un championnat de football.

Lula avait assisté au défilé au Sambodrome, enceinte majestueuse où se déroule le carnaval, pour ce premier hommage à un chef de l’Etat en exercice.

Bolsonaro en clown prisonnier

La semaine dernière, le tribunal supérieur électoral avait rejeté les demandes déposées par deux partis d’opposition visant à faire annuler le défilé. Mais les magistrats avaient averti qu’ils pourraient examiner d’éventuels manquements a posteriori.

En plus de retracer la trajectoire de Lula, le défilé a ridiculisé son principal adversaire: l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui purge une peine de prison ferme pour tentative de coup d’Etat, a été représenté en clown prisonnier.

Un autre passage a mis en rage le camp conservateur: une représentation de la famille traditionnelle rangée comme des petits pois dans une boîte de conserve.

Beaucoup de personnalités et d’anonymes, dénonçant une attaque contre les valeurs chrétiennes, ont réagi sur les réseaux sociaux. Ils ont publié des images faites par intelligence artificielle montrant leur propre famille dans une boîte de conserve.

«Academicos de Niteroi reléguée! Ceux qui attaquent la famille ne méritent pas d’applaudissements», a réagi sur le réseau social Instagram Flavio Bolsonaro, sénateur et héritier politique de son père, dans la foulée de l’annonce des résultats mercredi.

Il a annoncé qu’il allait «rapidement» déposer un recours devant la justice électorale. Le député bolsonariste Nikolas Ferreira a dit avoir saisi le parquet de Rio, affirmant dans un communiqué que le défilé «a dépassé les limites de la critique politique et est entré dans le terrain dangereux du préjugé religieux».