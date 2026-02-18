Carrefour vise 1 milliard d’euros d’économies par an d’ici à 2030

Carrefour vise un milliard d'euros d'économies par an d'ici à 2030, a annoncé le distributeur français mercredi en dévoilant son nouveau plan stratégique.

(Keystone-ATS) Celui-ci prévoit le passage de 10 hypermarchés en spécialistes du frais et du discount et le développement de l’intelligence artificielle (IA) .Le «programme d’économies» du groupe combinera «gains aux achats marchands» – notamment grâce à son alliance sur les achats avec Coopérative U, Concordis, «simplification des sièges et productivité par l’IA», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Dans le sillage du géant américain Walmart, Carrefour a notamment annoncé un «partenariat industriel majeur» avec la société Vusion pour déployer «des étiquettes électroniques, des rails connectés et des caméras dans l’ensemble des hypermarchés et supermarchés en France», et qui représente «plus de 150 millions d’euros d’investissement sur la durée du plan».

«L’automatisation des tâches chronophages (étiquetage, détection des ruptures)» et l’assistance lumineuse à la préparation de commandes «généreront des gains de productivité significatifs», les «heures libérées» devant permettre de «redéployer les équipes vers le service client, tout en contribuant aux objectifs de réduction de coûts structurels du plan», selon Carrefour.

Le distributeur promet également une «offensive majeure» sur les produits frais, qui passera par la transformation d’hypermarchés «en spécialistes du frais et du discount, inspirés de Marché Frais by Carrefour, proposant une offre de produits frais accessible et de qualité». Il vise «10 magasins à horizon 2030, dont 7 opérés en franchise par le groupe Marché Frais», chaîne de magasins franciliens avec laquelle il a noué un partenariat d’approvisionnement et de licence d’enseigne en 2024.

Carrefour a également annoncé le développement de l’enseigne Match, reprise en 2024 au groupe Louis Delhaize, avec «un modèle plus spécialisé +frais+» et un «objectif de 160 magasins Match en 2030», soit une hausse de 40% de points de vente.

«Carrefour se dote aujourd’hui d’un nouveau plan stratégique ambitieux, radicalement tourné vers la croissance et l’amélioration de la rentabilité», a déclaré son PDG, Alexandre Bompard, cité dans le communiqué.

Ce plan, le troisième depuis son arrivée à la tête du groupe en 2017, vise à «gagner la bataille du client, consolider la croissance de nos magasins et tirer tous les bénéfices de notre avance dans l’intelligence artificielle», a-t-il ajouté, rappelant le «recentrage» du groupe sur «trois marchés coeur, la France, l’Espagne et le Brésil».