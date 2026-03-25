Changement au sein de la direction de BKW

Keystone-SDA

Un changement intervient au sein de la direction générale du fournisseur d'électricité bernois BKW. Les ex-Forces motrices bernoises ont nommé Margarita Aleksieva au poste de responsable de la division Energy Production. Elle entrera en fonction le 1er avril.

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(Keystone-ATS) Actuelle responsable de l’unité commerciale Wind & Solar depuis six ans, Mme Aleksieva est également membre du conseil d’administration de Kraftwerke Oberhasli et BelpmoosSolar, rapporte un communiqué paru mercredi. La quarantenaire a précédemment occupé différents postes de direction au sein d’entreprises d’électricité internationales comme le suisse Alpiq.

Elle succèdera à Philipp Hänggi qui a décidé de «réduire son engagement dans le secteur de l’énergie à des tâches stratégiques et de se consacrer davantage aux questions liées à l’intelligence artificielle». Il a rejoint BKW en 2014 et était à son poste de direction depuis 2020.