Chantiers routiers à La Chaux-de-Fonds: manège vendu à l’Etat

Keystone-SDA

En lien avec les chantiers des prochaines infrastructures routières et ferroviaires, l'Etat de Neuchâtel a récemment acquis plusieurs biens-fonds à La Chaux-de-Fonds. Au Bas-du-Reymond, le bâtiment du manège et son terrain ont été vendus au canton.

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(Keystone-ATS) Certaines parcelles des bien-fonds achetés par le canton seront cédées à futur à l’Office fédéral des routes (OFROU) et aux CFF, a indiqué mardi l’Etat de Neuchâtel.

Créé au début des années 2000, le manège exploité par la famille Gerber est situé à l’emplacement des chantiers des prochaines infrastructures autoroutières pour le contournement sud de La Chaux-de-Fonds et de la ligne ferroviaire directe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Sans compter la construction toute proche du centre d’entretien des Montagnes neuchâteloises.

«Ces constructions nécessiteront des surfaces importantes et impacteront durablement les installations équestres. L’avenir du manège sera notamment menacé par les travaux de génie civil, les besoins de surfaces complémentaires et la nécessité de stocker de manière provisoire les importants volumes de matériaux d’excavation», a précisé le canton.

Un accord a été trouvé avec le propriétaire pour une vente à l’État de quelque 8 hectares de terrain, y compris les bâtiments du domaine. Les exploitants du manège bénéficieront encore de la jouissance du bien-fonds principal jusqu’à fin 2030, leur permettant ainsi de continuer leurs activités sur le site pendant quelques années.