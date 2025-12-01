Aujourd’hui en Suisse

La presse suisse de ce lundi revient largement sur les votations fédérales de dimanche. De manière générale, elle reste impressionnée par l’ampleur de la défaite pour les deux initiatives populaires . L’initiative «Service citoyen» a été balayée à 84,1% des voix et celle sur l’imposition des successions à 78,3%. Et les cantons ont unanimement rejeté les deux textes.

Reste à comprendre les ressorts d’une telle déroute. Selon les analyses des médias, l’explication est double. D’une part, les Suisses confirment leur tendance à se montrer prudents face aux réformes, en particulier lorsque l’économie ou la politique internationale sont sous tension. D’autre part, les initiatives présentées ont une fois de plus peiné à convaincre, car jugées irréalistes, compliquées à mettre en œuvre ou excessives.

Le thème de la taxation des grandes fortunes, dans l’air du temps, a été particulièrement commenté. Pour de nombreux médias, l’initiative des Jeunes socialistes était trop mal ficelée pour convaincre, la Neue Zürcher Zeitung parlant même d’un texte «sans cervelle» et Watson d’un projet «trop peu réfléchi». Dans la presse de gauche, favorable à la taxation des super-riches, le constat est le même, mais évoqué en des termes plus doux. Dans son commentaire, Le Courrier estime par exemple que la proposition avait une «charge utopique trop forte».

Mais pour les médias, les résultats très clairs de dimanche n’enterrent pas pour autant les dossiers abordés. À leurs yeux, la taxation des grandes fortunes et l’engagement au service de la société constituent des thèmes phares qui dépassent largement le cadre de la Suisse. Les deux initiatives posaient des questions de fond qui persistent et sur lesquelles la politique devra rebondir.