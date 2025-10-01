Départ surprise à la tête de l’Organisation des Suisses de l’étranger

Le président du Conseil des Suisses de l'étranger Filippo Lombardi et son directeur Lukas Weber. Swissinfo / Samuel Jaberg

Lukas Weber quittera ses fonctions de directeur de l’Organisation des Suisses de l’étranger à la fin de l’année, neuf mois seulement après son entrée en fonction. Il sera remplacé par l’ancien consul honoraire Daniel Hunziker.

L’année est riche en événements pour l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE): pour la première fois, une partie du Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) a été élue grâce à un système d’élections directes en ligne. Les premiers SwissCommunity Days (anciennement Congrès des Suisses de l’étranger) se sont tenus fin août à Berne, marquant le début de la nouvelle législature du CSE.

Un autre événement vient désormais s’ajouter: Lukas Weber, qui avait repris la direction de l’OSE à la mi-avril en succédant à Ariane Rustichelli, quittera son poste à la fin de l’année.

«Nous avons décidé ensemble de suivre des chemins séparés», déclare Filippo Lombardi, président de l’OSE. Selon lui, il était important pour l’organisation de pouvoir compter rapidement sur un nouveau directeur après le départ d’Ariane Rusticelli, notamment en vue des SwissCommunity Days du printemps. «Nous l’avons trouvé en la personne de Lukas Weber. Il a rempli sa mission avec succès, les SwissCommunity Days ont été une réussite», affirme-t-il.

Le départ de Lukas Weber en décembre – après seulement neuf mois en poste – surprend. Aucun motif précis n’est avancé. Filippo Lombardi se contente de dire: «En période de transition, différentes personnes peuvent se mettre à disposition, puis chercher une autre orientation après un certain temps. Il revient au comité de prendre en compte diverses personnalités et intérêts, et de choisir la meilleure solution pour l’organisation.»

Le président de l’OSE salue la collaboration avec le directeur sortant durant ces «mois exigeants», en particulier pour l’organisation des élections directes et le changement de législature lors des SwissCommunity Days. Il dit également apprécier Lukas Weber en tant qu’ami, en dehors de l’OSE: «Nous avons tous deux dû subir une opération cet été et nous nous sommes soutenus mutuellement pendant cette période.»

Le directeur de l’OSE, Lukas Weber, n’était pas disponible aujourd’hui pour commenter sa démission.

Un ancien consul honoraire nommé directeur

Daniel Hunziker, qui prendra ses fonctions de directeur de l’OSE le 1er janvier 2026, n’est pas un inconnu pour l’organisation: il avait déjà été candidat lors du dernier processus de recrutement.

Le comité a été convaincu par le profil de ce Suisse de 59 ans, notamment parce qu’il a lui-même vécu 23 ans à l’étranger: cinq ans aux États-Unis et 18 en Nouvelle-Calédonie, où il a occupé pendant 14 ans le poste de consul honoraire de Suisse.

«Daniel Hunziker connaît la réalité, les difficultés et les besoins des Suisses de l’étranger grâce à son expérience directe», souligne Filippo Lombardi.

Le nouveau directeur de l’OSE, qui a grandi à AarauLien externe et vit, comme Lukas Weber, à Fribourg, devra relever divers défis au cours des prochaines années. Le plus important pourrait concerner les éventuelles réductions des subventions fédérales. «Il faudra aussi poursuivre la numérisation, notamment dans le domaine de la communication, et bien sûr organiser dès maintenant les prochaines élections directes du Conseil des Suisses de l’étranger dans son ensemble», précise le président de l’OSE.

Parmi les autres défis des quatre prochaines années figureront sans doute la gouvernance de l’OSE – un point déjà soulevé par Lukas Weber dans une interview à Swissinfo – ainsi que l’élection des 20 membres suisses du CSE. Ce dernier point a d’ailleurs suscité de vifs débats la dernière séance du Conseil des Suisses de l’étranger.

Passation et négociations à venir

Comme l’indique l’OSE dans un communiqué, le directeur sortant et son successeur «assureront une transition ordonnée» d’ici la fin de l’année.

Un autre dossier important attend encore Lukas Weber et Filippo Lombardi: les négociations avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) pour le renouvellement de la convention de prestations quadriennale. L’actuelle arrive à échéance à la fin de l’année.

