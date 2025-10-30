Dans quel contexte avez-vous déjà été en contact avec un consulat honoraire? Quelle a été votre expérience?

Swissinfo se penche dans une mini-série sur le réseau très ramifié, et peu visible, des consuls honoraires suisses. Contrairement aux consuls professionnels, leur activité est bénévole.

Qui sont ces personnes agissant au nom de la Suisse, de Bordeaux à Brisbane, et de Denver à Durban? Quelle est leur motivation à assumer ce rôle discret, qui peut pourtant s’avérer très important dans des moments décisifs?

Si vous avez vous aussi une expérience ou un témoignage à partager concernant les consulats honoraires suisses, cela nous intéresse!