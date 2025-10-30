La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Dans quel contexte avez-vous déjà été en contact avec un consulat honoraire? Quelle a été votre expérience?

Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce.

Swissinfo se penche dans une mini-série sur le réseau très ramifié, et peu visible, des consuls honoraires suisses. Contrairement aux consuls professionnels, leur activité est bénévole.

Qui sont ces personnes agissant au nom de la Suisse, de Bordeaux à Brisbane, et de Denver à Durban? Quelle est leur motivation à assumer ce rôle discret, qui peut pourtant s’avérer très important dans des moments décisifs?

Si vous avez vous aussi une expérience ou un témoignage à partager concernant les consulats honoraires suisses, cela nous intéresse!

