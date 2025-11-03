Hatten Sie schon einmal Kontakt zu einem Schweizer Honorarkonsulat? Warum? Und wie war Ihre Erfahrung?

Swissinfo wirft in einer Miniserie einen Blick auf das weit verzweigte, wenig sichtbare Netzwerk der Schweizer Honorarkonsulinnen und Honorarkonsuln. Im Gegensatz zu Berufskonsulinnen und -konsuln, ist ihre Tätigkeit ehrenamtlich.

Wer sind diese Menschen, die im Namen der Schweiz wirken – von Bordeaux bis Brisbane, von Denver bis Durban? Und was treibt sie an, diese stille Rolle zu übernehmen, die im entscheidenden Moment so wichtig werden kann?

Jetzt möchten wir von Ihnen erfahren, ob auch Sie etwas von den Schweizer Honorarkonsulaten zu berichten haben.

