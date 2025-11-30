Claque à l’initiative service citoyen: les Suisses disent non à 84%

Keystone-SDA

Les Suisses et les Suissesses ont massivement refusé dimanche l'initiative populaire "Pour une Suisse qui s'engage". Le "non" à 84% est catégorique, aucune commune n'a soutenu le texte. La majorité des cantons a aussi rejeté le texte.

(Keystone-ATS) Les résultats sont rouge vif dans tous les cantons. Les villes et les campagnes ont voté d’une seule voix.

Le Valais a rejeté le texte par 87,4%, selon les résultats définitifs. Le canton de Vaud suit par 87%. Le Jura a refusé l’initiative par 85,6% et Neuchâtel par 84,9%. Le non l’emporte également à Genève par 84,2% et à Fribourg par 83,2%, selon des résultats quasi définitifs.

Outre-Sarine, l’ampleur du non est similaire: 78,6% de non à Zurich, 79,8% pour Bâle-Ville, 85,7% à Lucerne, 83,6% dans les Grisons, 85,9% à Saint-Gall ou même 87,2 à Schwyz. Le non atteint pour l’instant 86,8% à Berne. Le Tessin a également rejeté le texte par 86,5%.

L’intiative Service citoyen enregistre le deuxième plus mauvais résultats de ces vingt dernières années, juste après l’initiative «Remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie». Le texte des Vert’libéraux avait été rejeté par 92% des Suisses en 2015.

Aussi les femmes

L’initiative voulait que tous les jeunes, y compris les femmes, effectuent un service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement: au sein de l’armée, du service civil, de la protection civile ou d’un autre service de milice, notamment dans la prévention des catastrophes, l’assistance ou la sécurité alimentaire.

L’initiative voulait donc étendre l’obligation de servir actuellement limitée à l’armée, à la protection civile et au service civil. Tout en préservant les effectifs de l’armée. Une taxe était prévue pour les personnes qui n’accomplissaient aucun service.