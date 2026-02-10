La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Colombie: Petro dit avoir réchappé à une tentative d’assassinat

Keystone-SDA

Le président colombien Gustavo Petro a assuré mardi avoir réchappé à une tentative d'assassinat lundi lors d'un déplacement en hélicoptère.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Lors d’un conseil des ministres retransmis en direct, M. Petro a expliqué que l’hélicoptère qui le transportait n’avait pu atterrir comme prévu dans le département de Cordoba, sur la côte caraïbe colombienne, car son équipe de sécurité «redoutait» que «l’on tire» sur l’appareil.

«Nous avons pris le large pendant quatre heures et je suis arrivé là où cela n’était pas prévu, fuyant pour qu’on ne me tue pas», a-t-il expliqué. Le président de gauche, au pouvoir depuis 2022, affirme depuis des mois que des réseaux armés liés au narcotrafic veulent attenter à sa vie.

