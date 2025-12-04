Concours Eurovision 2025 à Bâle: bilan final très positif de la SSR

La SSR tire un bilan final "très positif" du Concours Eurovision 2025 qu'elle a mis sur pied en mai dernier à Bâle. L'opération lui a valu plusieurs récompenses. De plus, elle n'a pas utilisé l'ensemble du budget prévu.

1 minute

(Keystone-ATS) Grâce à un pilotage financier minutieux et à des recettes plus élevées issues du sponsoring et de la billetterie, les coûts extraordinaires du Concours Eurovision (ESC) se sont établis à 15 millions de francs, soit 25% de moins que prévu par le budget (20 millions). Ces coûts s’ajoutent au budget ordinaire pour le financement d’événements majeurs, précise la SSR jeudi dans un communiqué.

En outre, l’ESC a eu un effet positif sur la transformation que vit actuellement la SSR. Selon la directrice générale Susanne Wille, il a été un «moteur d’innovation». «De nouvelles technologies, de nouvelles manières de faire, de nouvelles idées ont émergé autour de ce projet et elles perdurent», déclare-t-elle, citée dans le communiqué.