Condamné à 18 ans de prison à Lausanne pour un féminicide

Le Tribunal criminel de Lausanne a infligé mercredi soir une peine de 18 ans de prison à l'homme qui avait poignardé à mort son ex-compagne, en mai 2023 dans la capitale vaudoise. Ce Serbe de 25 ans a été reconnu coupable d'assassinat.

(Keystone-ATS) La victime de ce féminicide, Kelly, avait été tuée d’un coup de couteau de cuisine dans la gorge, alors qu’elle se trouvait au volant de sa voiture. Elle venait de mettre fin à sa relation avec cet homme qui, depuis des mois, la harcelait, la surveillait et la coupait de ses amis. Il lui devait également d’importantes sommes d’argent.

La peine est légèrement inférieure à celle requise par le Ministère public, qui avait réclamé 20 ans de prison. La Cour a aussi prononcé une expulsion du territoire suisse de 15 ans.