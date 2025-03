Conseil d’Etat neuchâtelois: la droite renonce au 2e tour

Keystone-SDA

Après l'alliance de gauche, celle de droite (PLR-UDC-Centre) renonce à un second tour pour l'élection au Conseil d'Etat neuchâtelois, a déclaré Niels Rosselet-Christ, président de l'UDC à Keystone-ATS. Céline Vara (Vert-e-s) va entrer au gouvernement.

1 minute

(Keystone-ATS) « C’était un dilemme fort de savoir si on partait au 2e tour ou pas », a ajouté Niels Rosselet-Christ. Le candidat UDC Thierry Brechbühler était arrivé 9e dimanche. L’alliance de droite enverra un communiqué en début d’après-midi pour expliquer ces motivations à ne pas provoquer de second tour.

Juste avant, l’alliance de gauche, composée du PS, des Vert-e-s et du POP, avait annoncé qu’elle ne réclamerait pas de second tour pour l’élection au Conseil d’Etat neuchâtelois « dans le respect des forces en présence ».

Frédéric Mairy et Florence Nater ont été élus au premier tour. La conseillère aux Etats Céline Vara, arrivée 4e, est élue tacitement, tout comme les sortants PLR Laurent Favre et Crystel Graf, placés 3e et 5e.