Crédit payé à double: le notaire s’était trompé, mais pas l’avocat

Keystone-SDA

Un homme qui s'estimait lesé par son avocat n'a pas eu gain de cause devant le Tribunal fédéral. Il ne pourra pas récupérer une partie de ce qu'il avait déboursé pour sa maison. Trente plus tôt, il avait eu maille à partir avec son notaire lors de son achat immobilier car il avait dû rembourser à double le crédit hypothécaire.

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(Keystone-ATS) L’affaire remonte à 1988 quand l’homme, résidant dans le canton de Vaud, avait acquis une maison affichant un prix de 1,5 million de francs. La transaction instrumentée par un notaire prévoyait que la personne qui vendait le bien immobilier rembourserait à la banque le crédit hypothécaire d’un montant de près de 3,2 millions de francs. Le problème, c’est qu’elle ne l’a jamais fait.

L’acheteur a désormais un crédit immobilier non remboursé sur les bras, et voit désormais sa maison grevée d’hypothèques liées à ce crédit. Il a de son côté souscrit à un crédit hypothécaire pour financer l’achat et se retrouve en quelque sorte endetté deux fois pour une seule maison.

Le vendeur s’en sort bien

Il poursuit en justice la personne lui ayant vendu le bien, mais cette dernière est acquittée. Et pour cause: le contrat de vente était libellé en ces termes «le prêt sera remboursé», sans mentionner qui devait s’obliger à débourser le montant.

Dans un second temps, en 2008, l’acheteur se retourne contre le notaire, qui a instrumenté la vente, en faisant appel à un avocat. La justice lui donne raison en 2010: le notaire a manqué de la diligence requise en n’inscrivant pas le nom du vendeur comme débiteur du crédit immobilier. Il avait en outre violé son devoir d’information en n’attirant pas l’attention de l’acheteur sur les risques encourus. Il a dès lors engagé sa responsabilité et doit verser près de 1,9 million de francs à l’acheteur.

Las, le notaire décède deux ans plus tard, sans s’être acquitté de sa dette. Toutefois, il avait conclu une assurance en responsabilité civile dans le cadre de son activité notariale. L’acheteur compte alors faire valoir la créance qu’il a contre le notaire auprès de cette assurance RC. Mais à ce moment, c’est son avocat qui n’ouvre pas action contre dans les temps contre l’assurance. La prescription finit par être acquise et l’acheteur ne peut rien récupérer de ce que lui devait le notaire.

Ni une ni deux, il reproche à son avocat de n’avoir pas agi dans le délai et d’avoir dès lors failli à son devoir de diligence. Il lui réclame 50’000 francs, en se réservant le droit de le poursuivre pour le restant de la somme due. L’affaire va jusqu’au Tribunal fédéral, qui dans un arrêt publié récemment donne tort à l’acheteur.

Au final, il s’avère que l’assurance RC a été conclue par le notaire en 1989, soit après la vente de la maison, relève le Tribunal fédéral. Ainsi, l’assurance ne peut pas verser d’indemnités si d’éventuelles erreurs ont été commises par le notaire dans cette vente-là.

Dès lors, l’acheteur ne peut rien reprocher à son avocat, qui a respecté dans cette affaire la diligence propre à son mandat. En conclusion, l’acheteur n’a pas pu récupérer les sommes versées en trop. Il se voit en outre infliger des frais judiciaires à hauteur de 9000 francs.