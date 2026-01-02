Crans-Montana: les drapeaux en berne en Suisse et dans le monde

Keystone-SDA

Comme annoncé la veille par le président suisse Guy Parmelin, les drapeaux ont été mis en berne vendredi sur le Palais fédéral à Berne, pour une période de cinq jours, en signe de deuil après la catastrophe de Crans-Montana. Vaud et Fribourg ont fait de même.

(Keystone-ATS) Le conseiller fédéral Guy Parmelin a par ailleurs donné l’ordre de mettre les drapeaux en berne sur les bâtiments de toutes les ambassades suisses dans le monde, a indiqué le président du gouvernement valaisan Mathias Reynard vendredi devant la presse.

«Aujourd’hui, la Suisse est triste, mais aussi unie de coeur», avait déclaré Guy Parmelin jeudi lors d’une conférence de presse à Sion. Il s’agit de l’une des pires tragédies que notre pays ait connues, a-t-il dit, le ton grave.

Une quarantaine de personnes, en majorité des jeunes, sont mortes, et environ 115 autres ont été blessées, la plupart gravement brûlées, dans l’incendie du bar «Le Constellation» la nuit du Nouvel An dans la station de ski de Crans-Montana.

A Fribourg aussi

A Fribourg, les drapeaux de l’Hôtel cantonal et de la Chancellerie ont été de même mis en berne pour cinq jours en signe de solidarité avec les victimes du drame de Crans-Montana et leurs familles. La décision s’inscrit dans la foulée de celle du Conseil fédéral.

La mise en berne donne également suite à la proposition de la Conférence des gouvernements cantonaux, précise la Chancellerie d’Etat fribourgeoise dans un communiqué publié vendredi. Elle entend montrer encore la solidarité avec les autorités valaisannes.

Le Conseil d’Etat vaudois a pris la même décision et met en berne les drapeaux sur tout le territoire vaudois, en signe de deuil et de solidarité. Il invite les communes à rejoindre cette action, qui débute vendredi et durera pendant cinq jours.

Aussi à Strasbourg

A l’international, c’est le drapeau suisse qui est mis en berne par le Conseil de l’Europe à Strasbourg. L’organisation paneuropéenne s’associe à la Suisse pour rendre hommage aux personnes décédées et exprime ses condoléances les plus sincères.

Jeudi, le secrétaire général du Conseil de l’Europe Alain Berset s’était dit sur X «profondément choqué et attristé par le drame survenu» à Crans-Montana. «Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches», avait écrit l’ancien président de la Confédération.