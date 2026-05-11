Crans-Montana: Patrick Clivaz s’est présenté à son audition

Keystone-SDA

L'actuel conseiller communal en charge de la sécurité de Crans-Montana, Patrick Clivaz, s'est présenté lundi peu après 08h30 au campus Energypolis à Sion, pour son audition dans le cadre du drame du bar "Le Constellation". L'homme a choisi de répondre aux questions.

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(Keystone-ATS) En poste depuis janvier 2025, le politicien n’était pas en fonction lors des contrôles des normes incendie au «Constellation», en 2018 et 2019. Le pool de procureures va cependant chercher à comprendre pourquoi, même depuis son arrivée au sein de la municipalité, ce lieu public a continué à ne pas être inspecté. Patrick Clivaz est le 10e inculpé à être auditionné par le MP.

Si l’audition du président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud avait mobilisé plus de 30 journalistes, le 13 avril, il en va autrement de celle de son collègue de la municipalité. Un photographe de Keystone-ATS présent sur place n’a dénombré qu’une dizaine de professionnels des médias.

Patrick Clivaz est entré par une porte latérale, mais a choisi de répondre au pool de procureures, selon un avocat présent.