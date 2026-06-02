Crans-Montana: vers un soutien fédéral à la table ronde

Keystone-SDA

La Confédération doit pouvoir participer financièrement à la table ronde destinée à gérer les conséquences de l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil des Etats a accepté mardi, par 36 voix contre 7, les 20 millions de francs demandés par le Conseil fédéral.

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(Keystone-ATS) Le but de la table ronde, présidée par l’ancien conseiller d’Etat neuchâtelois Laurent Kurth, est de concilier les victimes de l’incendie de Crans-Montana, leurs proches, les assureurs concernés, les personnes éventuellement tenues de verser des prestations ainsi que les autorités. Il s’agit d’encourager les accords à l’amiable.

En mars, le Parlement avait temporisé sur ces 20 millions, pour avoir plus de temps pour discuter. Désormais, la Chambre des cantons a donné son feu vert. Celle du peuple doit encore se prononcer.

Les sénateurs ont accepté l’auto-organisation de la table ronde, ce qui signifie que sa composition ne doit pas être prescrite légalement. Ils ont aussi cité dans la loi, à titre d’exemples, des conditions auxquelles le gouvernement décide de sa participation aux accords.