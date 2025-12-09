Crimes de guerre: 20 ans de prison pour un chef de milice soudanais

Keystone-SDA

La Cour pénale internationale (CPI) a condamné mardi un chef de milice soudanais à 20 ans d'emprisonnement pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis durant la guerre civile il y a vingt ans dans la région du Darfour.

(Keystone-ATS) Ali Mohamed Ali Abd-Al-Rahman, également connu sous le nom de guerre d’Ali Kosheib, a été reconnu coupable en octobre de multiples crimes, dont viol, meurtre et torture, perpétrés au Darfour entre 2003 et 2004.