La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Décès d’une piétonne renversée par un camion à Berne

Keystone-SDA

Une piétonne a été renversée par un camion lundi vers 15h35 à la Murtenstrasse à Berne. La victime, qui n'a pas encore été formellement identifiée, est décédée sur les lieux de l'accident.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La piétonne s’apprêtait à traverser la rue à proximité d’un feu tricolore, lorsqu’elle a été percutée par un camion, a indiqué mardi la police cantonale bernoise.

La Murtenstrasse a dû être complètement bouclée pendant plusieurs heures pour les besoins de l’intervention, causant d’importantes perturbations du trafic. La police cantonale, chargée d’enquêter pour établir le déroulement de l’accident, a lancé un appel à témoins.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision