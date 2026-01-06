La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Décès du maître du cinéma hongrois Bela Tarr

Keystone-SDA

Le réalisateur hongrois Bela Tarr est décédé mardi à l'âge de 70 ans, a annoncé le réalisateur Bence Fliegauf à l'agence de presse nationale MTI au nom de la famille Tarr.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le maître du cinéma hongrois, mort à la suite d’une longue maladie, est connu pour son oeuvre souvent sombre, dont «Satantango» (1994), une fresque de sept heures sur l’effondrement du communisme en Europe de l’Est et son déclin matériel et spirituel, adapté du roman du lauréat du prix Nobel de littérature Laszlo Krasznahorkai, son collaborateur régulier.

