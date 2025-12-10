Défaut de logiciel sur l’A320: problème réglé, indique Airbus

Keystone-SDA

L'ensemble des Airbus A320 volant dans le monde qui présentaient un défaut de logiciel vulnérable aux radiations solaires ont "été changés".

1 minute

(Keystone-ATS) «Tout est rentré dans l’ordre, les logiciels ont été changés, les avions sont conformes» au niveau de configuration recherché a déclaré Guillaume Faury sur France inter, il reste «zéro» avion dans le monde à adapter. «Au bout de trois jours, on avait fait 4400 avions et au bout de quatre jours on avait tout fait» a-t-il ajouté, évoquant les quelque 6000 avions mono-couloirs A320 rappelés d’urgence par le constructeur fin novembre.

«Tous les avions qui volent aujourd’hui» ont vu leur logiciel ajusté, a-t-il insisté. Par ailleurs, le dirigeant a souligné que le «problème de qualité» intervenu sur des panneaux de fuselage, quasiment simultanément, n’est «pas un sujet de sécurité». «Ce sont deux problèmes très différents».

«Dans quelques cas exceptionnels, on va remplacer les panneaux, dans d’autres cas, les avions vont continuer à voler ou vont continuer à être produits», a-t-il dit. Ce qui fait, selon lui, que le sujet des panneaux a pris de l’ampleur, «c’est qu’on est en décembre». «Cela nous a amenés à changer la prévision du nombre d’avions qu’on va livrer cette année», a-t-il expliqué.

Airbus a en effet annoncé qu’il livrerait 790 avions cette année au lieu de 820 prévus initialement. «Sur le total, à peu près les trois quart sont des A320» a dit M. Faury.