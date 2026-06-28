Dans quelques jours le Festival de musique de La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

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La toute première édition du Festival de musique de La Chaux-de-Fonds (NE) se tiendra du 7 au 12 juillet dans la Métropole horlogère. L'événement a été initié par le pianiste international argentin Nelson Goerner, avec la Société de musique locale.

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(Keystone-ATS) Les organisateurs ambitionnent de créer un «festival d’excellence» dans la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, salle considérée comme l’une des «plus remarquables sur le plan architectural et acoustique». La manifestation constitue un nouvel événement dédié à la musique classique au coeur de l’Arc jurassien.

La programmation réunit des artistes de renommée mondiale, parmi lesquels Martha Argerich, Nelson Goerner, Renaud Capuçon, Bomsori Kim, le Festival Strings Lucerne sous la direction de Daniel Dodds, Kazuki Yamada et la Seiji Ozawa International Academy Switzerland ainsi que LeChoeur dirigé par Nicolas Farine.

Récital à deux pianos

D’autres solistes et musiciens complètent une affiche décrite comme «exceptionnelle», avaient relevé les organisateurs en présentant l’événement en février dernier. Le festival propose des récitals, des concerts de musique de chambre, des programmes orchestraux et vocaux ainsi qu’un concert destiné aux enfants.

Le concert d’ouverture doit réunir Martha Argerich et Nelson Goerner dans un récital exceptionnel à deux pianos. Le concert de clôture rassemblera pour sa part Martha Argerich, Nelson Goerner, Bomsori Kim et le Festival Strings Lucerne.

Combler une lacune

Au-delà, la première édition du festival répond à l’absence d’un festival d’été de musique classique dans la région. Il vise par ailleurs à renforcer le rayonnement culturel de La Chaux-de-Fonds, au-delà des frontières cantonales et nationales.

L’identité graphique s’appuie sur la figure du sablier, en écho à la tradition horlogère de la ville. «Au coeur d’une société en mouvement constant, il évoque un temps offert et délimité. Une invitation à ralentir, à prendre le temps, et à s’accorder une parenthèse musicale pleinement vécue», selon les organisateurs.