Davantage d’argent pour encourager l’activité culturelle à Fribourg

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois ont entamé mardi les débats concernant la première des deux révisions législatives totales visant à stimuler la culture. Ils ont abordé la loi sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC), en augmentant notamment les moyens financiers.

4 minutes

(Keystone-ATS) Les textes révisés doivent remplacer deux lois qui datent de 1991. «Il était temps», ont salué le député centriste Laurent Dietrich, à l’origine du processus avec une motion votée en septembre 2022, et sa collègue socialiste Marie Levrat. Les cinq groupes sont entrés en matière, avec quelques bémols au sein du PLR et de l’UDC.

Une version «bis» est sortie des longs travaux de la commission ad hoc. La ministre des affaires culturelles Sylvie Bonvin-Sansonnens a dit vouloir investir dans la culture, en répondant de manière «concrète et structurante aux enjeux culturels actuels et à venir», en dépensant «non pas davantage mais mieux».

Régionalisation

«Fribourg dispose d’un extraordinaire dynamisme culturel», a-t-elle ajouté, en précisant que le canton méritait une culture pour toutes et tous et qui rayonne au-delà de ses frontières. La révision poursuit un objectif de «modernisation et d’encouragement», sachant que 94% des Fribourgeois assistaient à au moins un spectacle par an.

Les groupes PS et Vert-e-s et alliés ont déploré l’absence de moyens financiers supplémentaires. «Surtout que les retombées économiques sont incroyables», a relevé Marie Levrat. Le PLR a mis en garde contre la politique de l’arrosoir, alors que l’UDC avancé en guise de solution l’instauration d’un fonds spécial via des privés.

La LEAC révisée promeut la culture «dans la continuité», a poursuivi Sylvie Bonvin-Sansonnens. Le projet concerne tant les communes que l’Etat. Il doit donner un cadre à l’encouragement public et viser à faciliter la coordination entre les collectivités publiques par une stratégie coordonnée et une régionalisation de la culture.

Moyens financiers

Ce dernier point, crucial aux yeux de l’UDC Gabriel Kolly, a suscité la discussion avec le vote de deux amendements consensuels de la commission destinés à accroître l’enveloppe financière de la régionalisation. «Les acteurs de la culture manquent de moyens», a rappelé la députée PS Krithana Wickramasingam.

«C’est dans l’intérêt de la population, des communes et du canton», a insisté Gabriel Kolly, pour qui «sans nouveaux moyens, ce sera aux communes de passer à nouveau à la caisse». La proposition a causé des rincements de dents à l’heure où l’Etat se serre la ceinture. Les amendements ont passé la rampe, contre l’avis du Conseil d’Etat.

Le fonds cantonal de la culture devrait donc inclure un fonds pour les contributions aux régions culturelles. De plus, le canton accroîtra «progressivement» son apport aux activités culturelles pour atteindre un montant annuel de 30 francs par habitant d’ici à 2035, contre 16,70 francs actuellement (5,8 millions par an).

Seconde loi

Dans l’organisation et l’aménagement de l’encouragement, le projet entend également favoriser «la consultation des milieux culturels pour prendre en compte les besoins du terrain». Via des mécanismes de collaboration, l’encouragement public deviendra «plus agile et cohérent», a décrit le gouvernement.

Ce dernier interviendra en lien avec les politiques publiques à tous les niveaux de pouvoir, communal, régional, cantonal et supracantonal. Il permettra d’optimiser l’accès à la culture et l’impact des soutiens publics, «pour le bénéfice de la population et des milieux culturels».

Mercredi, les députés fribourgeois se pencheront sur le second texte à réviser, à savoir la loi sur les institutions culturelles de l’Etat (LICE). Les deux objets devraient ensuite être finalisés le lendemain, jeudi, dernier jour de la session de février, au terme d’une deuxième lecture.

La double révision marque une étape «importante» dans l’encouragement public de la culture, estime l’exécutif. Si le cadre légal actuel a permis de développer un «positionnement fort, il importe de doter le canton d’outils de soutien modernes et adaptés à la durabilité sociale, économique et environnementale de la culture».