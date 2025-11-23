Des éboulements, mais pas de chutes de rochers à Brienz (GR)

Keystone-SDA

L'attente de l'éboulement majeur annoncé au-dessus du village de montagne grison de Brienz/Brinzauls se poursuit. Samedi et dimanche, plusieurs petits éboulements se sont produits sur le versant concerné, mais ils n'ont pas représenté de menace pour le village.

(Keystone-ATS) Selon les responsables, les éboulements de roches ce week-end n’étaient pas encore annonciateurs d’un effondrement imminent de grande ampleur.

«Les experts s’attendent à une accumulation d’éboulements avant un effondrement», a déclaré Christian Gartmann, porte-parole de Brienz et membre de l’état-major de la commune à la SRF. Les chutes survenues depuis samedi ne sont donc pas une surprise, a expliqué M. Gartmann à Keystone-ATS.

Les experts continuent de s’attendre à un éboulement dans les prochains jours. Mardi dernier, ils ont lancé une alerte pour la première fois dans ce sens.

Dégâts probables

Le porte-parole de Brienz a également expliqué s’attendre à un éboulement, c’est-à-dire à une chute de roches d’un volume inférieur à un million de mètres cubes. Le volume possible pourrait atteindre 300’000 mètres cubes, ce qui correspond à environ 300 maisons individuelles.

Selon les géologues, si l’éboulement tombait sur le tas d’éboulis situé en dessous, il pourrait y mettre en mouvement de vastes masses rocheuses. Jusqu’à un million de mètres cubes d’éboulis pourraient alors partir en direction du village et causer des dégâts s’ils atteignent le village, selon Christian Gartmann.