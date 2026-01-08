Des frappes russes provoquent des coupures d’électricité en Ukraine

Keystone-SDA

L'électricité a été coupée dans les régions ukrainiennes de Dnipropetrovsk et Zaporijjia (centre-est) après des frappes massives de drones russes sur des infrastructures, a indiqué le fournisseur d'énergie ukrainien dans la nuit de mercredi à jeudi.

1 minute

(Keystone-ATS) «La plupart des consommateurs des régions de Dnipropetrovsk et de Zaporijjia, y compris les centres régionaux, sont privés d’électricité», a publié le fournisseur Ukrenergo sur le réseau social Telegram vers 23h00 mercredi, heure en Suisse.

«À la suite de l’attaque ennemie, une infrastructure critique qui alimentait en électricité la majeure partie de la région a été endommagée», corrobore le gouverneur de Dnipropetrovsk Vladyslav Gaïvanenko sur Telegram, rapportant que la «situation est difficile».

Le gouverneur de Zaporijjia, Ivan Fedorov, a pour sa part publié un message sur Telegram indiquant que «l’électricité a été rétablie dans les installations clés». «Nous travaillons sans relâche pour rétablir l’électricité chez tous les consommateurs dès que possible», a-t-il ajouté.

Depuis le début de son invasion de l’Ukraine en 2022, la Russie pilonne sans relâche les infrastructures électriques ukrainiennes avec drones et missiles. Mais ces derniers mois, avec l’arrivée des températures négatives, les attaques se sont intensifiées.