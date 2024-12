Des milliers de manifestants pro-UE devant le parlement géorgien

Des milliers de manifestants pro-UE se sont rassemblés dimanche soir devant le parlement en Géorgie pour une onzième nuit de protestations. Ils accusent le gouvernement de renoncer aux ambitions européennes du pays et de dérive autoritaire prorusse.

(Keystone-ATS) Comme les nuits précédentes, certains manifestants tapaient sur les barrières métalliques qui bloquent l’entrée du parlement, tandis que d’autres brandissaient des drapeaux de l’UE et faisaient retentir des klaxons et des sifflets, ont constaté les journalistes de l’AFP.

Les autorités municipales avaient commencé au cours de la journée à installer un grand sapin de Noël devant le parlement, mais les manifestants ont accroché sur les échafaudages qui soutiennent la structure des photos de protestataires frappés selon eux par la police, le visage tuméfié par des ecchymoses.

« Ce n’est pas le moment de faire la fête », a expliqué une manifestante de 27 ans. « Ils ne peuvent pas nous faire peur (…) nous n’allons pas nous arrêter », a-t-elle ajouté en référence à la dispersion par la force des rassemblements des nuits précédentes.

Craintes

Certains manifestants ont dit craindre pour leur sécurité après les échauffourées avec la police et des attaques contre des journalistes et des partisans de l’opposition par des hommes masqués.

« Ce qu’ils font est dégoûtant. C’est horrible, c’est méchant (…) mais nous sommes ici aujourd’hui », a déclaré Valeria, 21 ans, une étudiante enveloppée dans un drapeau géorgien, accompagnée de son petit ami portant, lui, un drapeau de l’UE.

Cette ex-république soviétique du Caucase est en crise politique depuis les élections législatives du 26 octobre, remportées par le parti au pouvoir du Rêve géorgien mais dénoncées comme truquées par l’opposition pro-occidentale.

Canons à eau et gaz lacrymogènes

La décision la semaine dernière du gouvernement de repousser jusqu’en 2028 « la question de l’adhésion à l’Union européenne » a mis le feu aux poudres, provoquant dix nuits de manifestations pro-européennes à Tbilissi et d’autres villes.

Ces rassemblements ont pour la plupart été dispersés par la police à coup de canons à eau et de gaz lacrymogène, tandis que certains manifestants ont tiré des feux d’artifice et jeté des pierres sur les forces de l’ordre. Le gouvernement assure toujours vouloir intégrer l’UE à l’horizon 2030 et accuse l’opposition et les manifestants de viser une révolution et d’être financé de l’étranger.