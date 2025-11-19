Deux cambrioleurs arrêtés près de Münsingen (BE)

Keystone-SDA

La police cantonale bernoise a arrêté tôt dimanche matin deux cambrioleurs présumés à Münsingen (BE). Ils sont soupçonnés d'avoir volé un véhicule et commis plusieurs cambriolages dans le Mitteland bernois. Un autre suspect est en fuite.

1 minute

(Keystone-ATS) Plusieurs cambriolages ont été signalés à la police cantonale bernoise, indique-t-elle mercredi dans un communiqué. C’est ce qui a déclenché les recherches. Les agents ont repéré dimanche vers 03h15, tout près de Münsingen, un véhicule correspondant à ce qui leur avait été décrit.

Un occupant a pris la fuite à pied. La voiture suspecte a accéléré à vive allure en direction de Münsingen et a percuté un obstacle. Les deux occupants ont alors poursuivi leur fuite à pied, mais ont été arrêtés peu après. L’un des deux hommes a été conduit à l’hôpital pour passer des examens. Le tronçon de route a été fermé à la circulation pendant cinq heures.

Les cambrioleurs avaient notamment volé un véhicule, des bijoux et des appareils électroniques. La police s’est saisie de ce butin. Le trio est soupçonné d’avoir commis des cambriolages à Kiesen, à Kirchdorf, à Belp, à Rubigen ainsi qu’à Worb.