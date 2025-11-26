La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Deux militaires de la Garde nationale touchés par des tirs

Keystone-SDA

Deux militaires de la Garde nationale ont été touchés par des tirs d'arme à feu à Washington, a annoncé sur X la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, dans ce que la Maison Blanche décrit comme une "situation tragique".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Des journalistes de l’AFP ont vu, à deux rues de la Maison Blanche, une personne vêtue d’un uniforme militaire être évacuée sur un brancard. Trois personnes victimes de tirs d’armes à feu ont été prises en charge par les secours, ont indiqué à l’AFP les services de secours.

«La Maison Blanche est informée et suit cette situation tragique, le président est tenu au courant», a déclaré à la presse Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison Blanche.

