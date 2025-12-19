Deux nouvelles préfètes à Sion et Sierre

A la suite de la démission des préfets de Sion et Sierre, le Conseil d'Etat valaisan a repourvu ces fonctions. Il a nommé les actuelles vice-préfètes Delphine Pannatier Kessler pour le district de Sion et Pauline Elsig pour celui de Sierre.

(Keystone-ATS) Delphine Pannatier Kessler et Pauline Elsig sont vice-préfètes depuis 2021. La première, exerçant actuellement en tant qu’avocate-notaire, elle est domiciliée à Sion. La seconde, également avocate, réside à Crans-Montana.

Dans son communiqué publié vendredi, le Conseil d’Etat annonce aussi avoir nommé Pierre-Yves Debons vice-préfet du district de Sion et Stéphane Clavien vice-préfet du district de Sierre.