La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Deux nouvelles préfètes à Sion et Sierre

Keystone-SDA

A la suite de la démission des préfets de Sion et Sierre, le Conseil d'Etat valaisan a repourvu ces fonctions. Il a nommé les actuelles vice-préfètes Delphine Pannatier Kessler pour le district de Sion et Pauline Elsig pour celui de Sierre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Delphine Pannatier Kessler et Pauline Elsig sont vice-préfètes depuis 2021. La première, exerçant actuellement en tant qu’avocate-notaire, elle est domiciliée à Sion. La seconde, également avocate, réside à Crans-Montana.

Dans son communiqué publié vendredi, le Conseil d’Etat annonce aussi avoir nommé Pierre-Yves Debons vice-préfet du district de Sion et Stéphane Clavien vice-préfet du district de Sierre.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision