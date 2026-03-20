Deux permanences en compétences de base à Bulle et Morat (FR)

Keystone-SDA

Le Centre de carrières ouvre deux antennes de sa permanence en compétences de base, à Bulle et à Morat. L'objectif consiste à offrir à chaque adulte fribourgeois l'opportunité de développer ses capacités en lecture, écriture, expression orale, calcul et informatique.

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(Keystone-ATS) Le besoin de formation en compétences de base touche plus de 52’000 adultes dans le canton de Fribourg, a relevé vendredi le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA). Une faible proportion d’entre eux se forme toutefois, note le communiqué de l’entité de la Direction de la formation (DFAC).

Un accompagnement pour orienter ces adultes vers les soutiens disponibles et favoriser leur engagement en formation est le but visé des permanences en compétences de base, rappelle le SOPFA. Ces dernières s’adressent à tout adulte du canton. Le Centre de carrières propose l’offre à Fribourg depuis 2022.

L’offre est gratuite et financée conjointement par le canton et la Confédération. Les personnes intéressées peuvent venir sans inscription ou, si elles le préfèrent, fixer un rendez-vous. La permanence de Bulle est ouverte depuis ce mercredi, alors que celle de Morat le sera à partir du 17 avril, toutes deux hebdomadairement.