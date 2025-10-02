Deux zones de constructions déclassées – Référendum en vue

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

A Genève, le Grand Conseil a adopté jeudi deux lois portant sur le déclassement de zones villas en vue de construire du logement. La gauche a annoncé le lancement d'un référendum concernant Seymaz-Sud, à Chêne-Bourg.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Le logement est un droit. Rare, le terrain doit bénéficier à toute la population», a déclaré la socialiste Caroline Renold, rapporteuse de minorité. En cause, le déclassement par la majorité de droit d’un périmètre au lieu-dit Seymaz-Sud, à Chêne-Bourg, en zone ordinaire. Ce qui implique la construction de logements aux prix du marché, «bien trop chers pour plus de la moitié della population», a-t-elle dénoncé.

Quant au déclassement de la zone villas des Corbillettes, à Vernier, en zone de développement, il a été voté à l’unanimité. Le Conseil d’Etat voulait y construire 1500 logements. Mais face à la menace d’un déclassement en zone ordinaire, voulu par la droite et les propriétaires, il a trouvé un compromis portant sur 500 logements et un périmètre réduit.

