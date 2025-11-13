La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Dix ans des attentats du 13-Novembre: début des commémorations

Les commémorations en hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre qui ont fait 132 morts et des centaines de blessés il y a dix ans ont débuté jeudi au Stade de France en présence d'Emmanuel Macron et de nombreuses personnalités politiques, a constaté l'AFP.

(Keystone-ATS) Cette cérémonie marque le début d’une journée de commémorations. Elle rend hommage à Manuel Dias, première victime du 13-Novembre quand trois kamikazes se sont fait exploser devant les portes du stade. Les cérémonies se poursuivront devant les terrasses parisiennes endeuillées puis au Bataclan, avant l’inauguration à 18h00 d’un jardin mémoriel dans le centre de la capitale.

