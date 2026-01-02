La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Drame de Crans-Montana: les drapeaux en berne sur le Palais fédéral

Keystone-SDA

Comme l'avait annoncé la veille le président de la Confédération Guy Parmelin, les drapeaux ont été mis en berne vendredi sur le Palais fédéral à Berne, pour une période de 5 jours, en signe de deuil après la catastrophe de Crans-Montana.

1 minute

(Keystone-ATS) «Aujourd’hui, la Suisse est triste, mais aussi unie de coeur», a déclaré Guy Parmelin jeudi lors d’une conférence de presse à Sion. Il s’agit de l’une des pires tragédies que notre pays ait connues, a-t-il dit, le ton grave.

Une quarantaine de personnes, en majorité des jeunes, sont mortes, et environ 115 autres ont été blessées, la plupart gravement brûlées, dans l’incendie d’un bar la nuit du Nouvel An dans la station de ski de Crans-Montana.

