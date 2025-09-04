La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Easyjet va supprimer de nombreux vols au départ de Bâle

Keystone-SDA

Conséquence de l'assainissement de la piste principale de l'Euroairport de Bâle-Mulhouse, Easyjet va réduire la voilure durant cinq semaines. La compagnie aérienne britannique à bas coûts va ainsi renoncer à plus de la moitié de ses vols au départ de la cité rhénane.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Du 15 avril au 21 mai prochain, Easyjet desservira au total 29 villes au départ de Bâle, écrit jeudi la compagnie aérienne. En temps normal, le transporteur recense 77 destinations au départ de l’Euroairport, selon des indications fournies en juin dernier.

Les destinations les plus importantes, notamment pour les voyageurs d’affaires, seront desservies avec six à sept vols par semaine. Parmi celles-ci figurent Londres Gatwick, Hambourg, Nice, Palma de Majorque ou encore Barcelone. Des vols vers Berlin, Madrid, Budapest, ou Bastia seront aussi maintenus. Easyjet exploitera au total 84 vols hebdomadaire durant les travaux.

Easyjet représente la plus importante compagnie aérienne desservant l’Euroairport. Elle y détient une part de marché de près de 55%.

